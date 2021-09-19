Deniz Çoban: 'Ali Şansalan normalin dışında bir atama'

Süper Lig'in 5.hafta mücadelesinde Fenerbahçe'nin bu akşam Başakşehir'e konuk olacağı maçın VAR hakemi belli oldu.



Ali Şansalan ligde dün akşam oynanan Antalyaspor-Beşiktaş maçının orta hakemiydi.



Hakem Deniz Çoban konu hakkında yaptığı açıklamada, "Planlanmayan bir gelişme olmuş diye düşünüyorum. Dün Antalya'da maç yöneten Şansalan belli ki apar topar İstanbul'a getirilmiş. Normalin dışında bir atama." sözlerine yer verdi.



