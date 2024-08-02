Deniz Çınar ve Lara Nalbantoğlu 13. oldu

Paris 2024 Olimpiyat oyunlarında milli yelkenciler Deniz Çınar ve Lara Nalbantoğlu'ndan oluşan 470 Karışık Milli Takımı, ilk günü genel sıralamada 13'üncü tamamladı.



Marsilya Marina'da yapılan organizasyonda, yelken branşında yarışlara devam edildi.



Deniz Çınar ve Lara Nalbantoğlu'ndan oluşan 470 Karışık Milli Takımı, ilk yarışını 14'üncü, ikinci yarışını ise 9'uncu sırada bitirdi.



Milli yelkenciler, ilk günü genel sıralamada 13. tamamladı. 19 ülkenin mücadele ettiği 470 karışık takım mücadelesinde 10 yarış sonunda ilk 10 sırayı alanlar madalya yarışına çıkmaya hak kazanacak.



