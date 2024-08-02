Deniz Çınar ve Lara Nalbantoğlu 13. oldu

Paris 2024 Olimpiyatları'nda milli yelkenciler Deniz Çınar ve Lara Nalbantoğlu'nun oluşturduğu 470 Karışık Takımı, ilk günü genel sıralamada 13. sırada tamamladı.

Deniz Çınar ve Lara Nalbantoğlu 13. oldu
Paris 2024 Olimpiyat oyunlarında milli yelkenciler Deniz Çınar ve Lara Nalbantoğlu'ndan oluşan 470 Karışık Milli Takımı, ilk günü genel sıralamada 13'üncü tamamladı.

Marsilya Marina'da yapılan organizasyonda, yelken branşında yarışlara devam edildi.

Deniz Çınar ve Lara Nalbantoğlu'ndan oluşan 470 Karışık Milli Takımı, ilk yarışını 14'üncü, ikinci yarışını ise 9'uncu sırada bitirdi.

Milli yelkenciler, ilk günü genel sıralamada 13. tamamladı. 19 ülkenin mücadele ettiği 470 karışık takım mücadelesinde 10 yarış sonunda ilk 10 sırayı alanlar madalya yarışına çıkmaya hak kazanacak.

 Reklam 
Son Dakika Haberleri
Milli yelkenci Yiğit Yalçın Çıtak 18.oldu
Deniz Çınar ve Lara Nalbantoğlu 13. oldu
Yusuf Dikeç: "Şans yanımızda değildi"
Atıcılıkta Şevval İlayda Tarhan ve Şimal Yılmaz finale kalamadı
Atıcılıkta İsviçre olimpiyat rekoru kırdı
Özkan Baltacı finale kalamadı
Kayra Özdemir, yarı finalde!
Kayra Özdemir, çeyrek finalde
Buse Savaşkan finalde!
Elif Gökkır-Mete Gazoz ikilisi, son 16 turunda elendi
Sporx Anasayfasına Dön
Futbol
Spor Toto Süper Lig Spor Toto TFF 1.Lig TFF 2.Lig TFF 3.Lig İngiltere Premier Lig İspanya La Liga İtalya Serie A Almanya Bundesliga Fransa League 1
Basketbol
Türkiye Basketbol Ligi Kadınlar Basketbol Ligi NBA THY Euroleague Eurocup Dünya Basketbol Şampiyonası
Diğer
TV'de Bugün Puan Durumu Fikstür Sporx Espor Sporx TV Sporx Ekstra At Yarışı
SPORX
Bize Ulaşın Künye Kariyer Mobil Son Dakika Spor About Us Yasal Uyarı Çerez Politikaları Kurumsal
Uygulamalarımız
Apple Store Google Play