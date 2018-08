Deniz Çakır kimdir, kaç yaşında? Deniz Çakır'ın pozu sosyal medyayı salladı

bugünlerde kaç yaşında ve nereli olduğu Google'da merakla araştırılıyor. Peki Deniz Çakır ne dedi? İşte tüm detaylarla sizlerleyiz...Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızlarından Deniz Çakır'ın her paylaşımına hayranları yoğun ilgi gösteriyor. Son paylaşımında güzel oyuncuya hayranları beğeni yağdırdıDeniz Çakır, 31 Aralık 1982 tarihinde Ankara'da doğmuştur. Aslen Trabzonludur. Ankara, Ayrancı Süper Lisesi'nde okudu. Lisedeyken bir gün gittiği tiyatroda Zeynep Eronat'ı seyredince oyuncu olmaya karar vermiş.Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Kendisine bu dönemde Cihan Ünal hocalık etmiştir. Konservatuvar öğrencisi iken Ankara Radyosu'nda, radyo tiyatrosu yaptı ve radyo reklamı seslendirdi. 2004 yılında okuldan mezun olunca İstanbul'a taşınmıştır.2004 yılında Birol Güven yapımı, Hülya Avşar ve Cihan Ünal'ın başrollerini paylaştıkları "Kadın İsterse" adlı dizide Deniz Çakır, Alev rolüyle ilk televizyon deneyimini yapmıştır.Deniz Çakır, 2006 yılında Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı romanından günümüze uyarlanan ve Halil Ergün, Fahriye Evcen, Güven Hokna, Bennu Yıldırımlar, Tolga Karel, Gökçe Bahadır, Caner Kurtarangibi oyuncuların rol aldığı "Yaprak Dökümü" adlı dizide Ferhunde karakterini canlandırdı.2013 yılı Ocak ayının ilk haftasında "Muhteşem Yüzyıl" dizisine katılarak Şah Sultan karakterini canlanmıştır.Yönetmenliğini Taylan Biraderler'in yaptığı, yapımcılığını Timur Savcı'nın üstlendiği, senaryosunu Meral Okay ve Meral Okay'ın ölümünden sonra Yılmaz Şahin'in yaptığı "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde; Halit Ergenç, Meryem Uzerli, Vahide Gördüm, Nebahat Çehre, Okan Yalabık, Burak Özçivit, Ozan Güven, Mehmet Günsür, Nur Fettahoğlu, Selma Ergeç, Pelin Karahan, Merve Boluğur,Engin Öztürk, Aras Bulut İynemli, Berrak Tüzünataç, Deniz Çakır, Meltem Cumbul, Sarp Akkaya gibi oyuncular rol almıştır.2014 yılında yönetmenliğini Kudret Sabancı'nın yaptığı "Yasak" adlı dizide Fikret Kuşkan ile başrolde oynadı.2010 – İsmail Cem Televizyon Ödülleri'nde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu – Dram ödülü2010 – Uyarca – İstanbul Devlet Tiyatrosu2011 – Cam – Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu2011 – Aşk Sözleri – Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu2014 – Yasak (TV dizisi)2013 – Muhteşem Yüzyıl (TV dizisi)2011 – Ya Sonra (Sinema)2011 – İffet (TV dizisi)2011 – Cam (tiyatro)2010 – Iron Man 2 (seslendirme)2009 – Kako Si? (Sinema)2009 – 40 (Sinema)2008 – The Simpsons: Movie (seslendirme)2008 – Kung Fu Panda (seslendirme)2008 – Iron Man (seslendirme)2008 – Donkey Xote (seslendirme)2006- 2010 – Yaprak Dökümü (TV dizisi)2006 – Evet Benim / İşte Benim (TV dizisi)2006 – Avrupa Yakası (TV dizisi)2005 – İki Arada Aşk (TV dizisi)2004-2006 – Kadın İsterse (TV dizisi)