Denis Zakaria: 'Juventus hayalimdeki kulüp'

Juventus'un, Borussia mönchengladbach'dan transfer ettiği Denis Zakaria dikkat çeken açıklamalarda bulundu.



Zakaria yaptığı açıklamada, "Juve'yi seçtim çünkü hep hayalini kurduğum kulüplerden biri. Bunun kariyerime devam etmek için doğru seçenek olduğuna karar verdim. Borussia'dan ayrılacağımı düşünmüştüm ama bu kadar erken olacağını düşünmemiştim. Juventus'tan her gün aramıyorlar, bu benim için bir rüya. Umarım takıma yardımcı olabilirim." dedi.



Elinden gelenin en iyisini yapacağını belirten Zakaria, "Burada olmaktan gurur duyuyorum. Juventus babamın en sevdiği kulüp, bu yüzden onun hakkında çok şey biliyorum. Elimden gelenin en iyisini yapmaya ve mümkün olduğunca takım arkadaşlarıma yardım etmeye çalışacağım. Çok yüksek bir seviye ve iyi bir atmosfer var." ifadelerini kullandı.



25 yaşındaki oyuncu ayrıca, "Kendimi iyi hissediyorum, burada iki antrenman geçirdim. Koçun ihtiyacı varsa, oynamaya hazırım. Allegri benden ne beklediğini söyledi ama detayları henüz konuşmadık" diyerek sözlerini noktaladı.



İsviçreli oyuncu, bu sezon Borussia Mönchengladbach formasıyla çıktığı 18 maçta, 2 gol 1 asist yapma başarısı gösterdi.





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