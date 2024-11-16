Denis Draguş'tan transfer için açıklama

Trabzonspor'un hücum oyuncularından Denis Draguş, kariyer planlamasıyla ilgili konuştu.

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Denis Draguş'tan transfer için açıklama
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16 Kasım 2024 10:28
Trabzonspor'un forveti Deniz Draguş, ülkesi Romanya'da basına verdiği röportajda dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

25 yaşındaki oyuncu, "Mircea Lucescu, Romanya futbolunun en önemli isimlerinden biri. Onunla çalışmayı her futbolcunun isteyeceği gibi ben de çok isterim. Ancak şu an yurt dışında oynamak benim öncelikli hedefim. Mümkün olduğunca yurtdışında oynamak istiyorum. Farklı liglerde tecrübe kazanarak kendimi daha da geliştirmek istiyorum. Bu, kariyerim açısından çok önemli" dedi.

Süper Lig'de bu sezon 10 maçta görev yapan Draguş, henüz gol sevinci yaşayamadı.

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