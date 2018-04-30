Denis Boyko: 'Kalmayı çok isterim'

Beşiktaş'ın Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'e kiraladığı Denis Boyko, geleceği hakkında konuşurken burada kalma isteğini tekrarladı.30 yaşındaki file bekçisine, "Sözleşmen hakkında bilgi var mı? Dinamo Kiev'de kalmak mı yoksa Avrupa'da oynamak istersin?" şeklinde bir soru yöneltildi. Boyko ise tercihinin kalmaktan yana olacağını söyledi.Denis Boyko açıklamasında,dedi.Sözleşmesinde 3.3 milyon Euro ücret karşılığında bonservisinin alınabileceği maddesi bulunan Boyko kısa bir süre önce yaptğı açıklamada ise, "Bu ücretin daha az olmasını bekliyorum. Beşiktaş'ın da aynısını düşünmesini umuyorum. Onlar da beni kadroda düşünmüyorsa bir karar vermeliler. Oynayan bir kalecileri var. Kurala göre kadroda Türk kaleci de olması gerekiyor. Beşiktaş'ın beni satması daha mantıklı. Ama buna karar verecek tabii ki ben değilim.'' şeklinde konuşmuştu