Deni Milosevic: "Amir, Beşiktaş'a damga vuracak"

Beşiktaş'ın Boşnak yıldızı Amir Hadziahmetovic'in Konyaspor'dan takım arkadaşı Deni Milosevic, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Deni Milosevic: 'Amir, Beşiktaş'a damga vuracak'
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05 Mayıs 2023 10:14
Son güncelleme 05 Mayıs 2023 10:20
Beşiktaş formasıyla Galatasaray derbisinde gol atan Amir Hadziahmetovic'in yakın arkadaşı ve vatandaşı olan Deni Milosevic, dikkati çeken açıklamalar yaptı.
 
"BEŞİKTAŞ'A DAMGA VURACAK"
 
Bosna Hersekli futbolcunun Beşiktaş'a önemli katkılar vereceğini söyleyen Milosevic, "Konyaspor'da birlikte oynadık. Amir uyumlu ve iyi bir profesyoneldir. Adaptasyon sıkıntısı yaşadığını düşünmüyorum. Her geçen gün daha da iyiye gidiyor. Amir büyük bir karakter. Taraftar desteğiyle daha da iyiye gideceğine eminim. Ben Beşiktaş'a damga vuran isimlerden biri olacağı fikrindeyim" diye konuştu.  
 
Beşiktaş, Amir Hadziahmetovic için 3.2 milyon euro bonservis ödedi. Futbolcu ise  yıllık 1 milyon 160 bin euro kazanıyor.
 
 
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