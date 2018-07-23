Denge çılgını bir adam ve yaşlı amcanın basket şovu

Denge çılgını bir adam ve yaşlı amcanın basket şovu

Denge çılgını bir adam ve yaşlı amcanın basket şovu

Video denge hareketleri için çekildi ama arkadaki amca şu an internette fenomen oldu.







İLGİLİ VİDEO Video denge hareketleri için çekildi ama arkadaki amca şu an internette fenomen oldu.

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