Denge çılgını bir adam ve yaşlı amcanın basket şovu

Video denge hareketleri için çekildi ama arkadaki amca şu an internette fenomen oldu.

23 Temmuz 2018 13:57
Denge çılgını bir adam ve yaşlı amcanın basket şovu
Video denge hareketleri için çekildi ama arkadaki amca şu an internette fenomen oldu.


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