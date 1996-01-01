Deng emekli olsa da, Lakers'tan ödeme almayı sürdürecek!

Los Angeles Lakers'ın, 2019 yılında emekli olan eski oyuncusu Luol Deng'e, gelecek sezon 4.9 milyon dolar ödemesi gerekeceği bildirildi.



Deng, 2016 yılında Lakers ile dört yıllığı 72 milyon dolarlık bir anlaşma imzalamış, ancak takımla çok az maçta forma giymişti.



Deng'in Lakers'tan halen para alıyor olmasının sebebi, ekibin 2018'de LeBron James'i kadrosuna katmak adına yeterli maaş boşluğuna sahip olmak için, eski veteranın sözleşmesini zamana yayarak ödemek zorunda kalması olarak biliniyor.



Bunun sonucu olarak Lakers, Deng'in sözleşmesi 2022 yılında bitene dek kendisine ödeme yapmayı sürdürecek.



Deng şu anda Güney Sudan Milli takımının başantrenörlüğünü yapıyor.



