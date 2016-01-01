Deng emekli olmasına rağmen, Lakers'ın en çok kazananları arasında!

Emekli NBA oyuncusu Luol Deng'in, bu sezon Los Angeles Lakers'ın en çok kazanan altıncı oyuncusu olduğu bildirildi.



Ekim 2019'da NBA'den emekli olan Deng'in, halen Lakers'tan maaşını almaya devam ettiği biliniyor.



Lakers Daily'de yer alan bir rapora göre Deng'in, bu sezon Lakers kadrosunda en çok kazanan altıncı oyuncu olduğu görüldü.



Deng, 2016 yazında Lakers ile dört yıllığı 72 milyon dolarlık bir sözleşme imzalamayı kabul etmişti.



Lakers, NBA'den Deng'in sözleşmesini zamana yayarak ödemek için talepte bulunmuş olmasına rağmen, bu istek kabul edilmemişti ve ekip, halen emekli oyuncuya borçlu durumda.



Deng, 2022 sezonunda Lakers'tan 18 milyon dolar daha alacak.



