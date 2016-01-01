Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Deng emekli olmasına rağmen, Lakers'ın en çok kazananları arasında!

Emekli NBA oyuncusu Luol Deng'in, bu sezon Los Angeles Lakers'ın en çok kazanan altıncı oyuncusu olduğu bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Emekli NBA oyuncusu Luol Deng'in, bu sezon Los Angeles Lakers'ın en çok kazanan altıncı oyuncusu olduğu bildirildi.

Ekim 2019'da NBA'den emekli olan Deng'in, halen Lakers'tan maaşını almaya devam ettiği biliniyor.

Lakers Daily'de yer alan bir rapora göre Deng'in, bu sezon Lakers kadrosunda en çok kazanan altıncı oyuncu olduğu görüldü.

Deng, 2016 yazında Lakers ile dört yıllığı 72 milyon dolarlık bir sözleşme imzalamayı kabul etmişti.

Lakers, NBA'den Deng'in sözleşmesini zamana yayarak ödemek için talepte bulunmuş olmasına rağmen, bu istek kabul edilmemişti ve ekip, halen emekli oyuncuya borçlu durumda.

Deng, 2022 sezonunda Lakers'tan 18 milyon dolar daha alacak.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal