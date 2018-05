Denfe Samyeli kimdir? Defne Samyeli ile Cem Yılmaz sevgili mi?

bugünlerde kaç yaşında ve nereli olduğu Google'da merakla araştırılıyor. Peki Betül Şahin ne dedi? İşte tüm detaylarla sizlerleyiz...Akşam saatlerinde Cem Yılmaz'ın misafiri olarak eve gelen Defne Samyeli, gazetecilerin kendisini fark etmemesi ve görüntü almaması için ilginç yollara başvurdu.Bir süre birlikte vakit geçiren ikiliye, sonrasında Ozan Güven ve bir kadın arkadaşı eşlik etti.Gece yarısına yakın dışarıdan yemek siparişi veren Cem Yılmaz, yemek sonrası Ozan Güven ve kadın arkadaşını yolcu etti.Gazetecilerin kendilerini fark etmemesi için Defne Samyeli'nin marka aracını garaja alan Yılmaz, özel plakalı kendi cipini ise sokağa park etti.Sabaha karşı birkaç defa gizlice kapıdan dışarıyı izleyen ve gazetecilerin varlığını kontrol eden komedyen, işini şansa bırakmayarak Defne Samyeli'yi evinde misafir etti.Kendisine ait güvenlik görevlisine özel talimat veren ve evinin yakınına dahi yaklaştırmayan komedyenin, "Görüntü istemiyorum" dediği öğrenildi.Cem Yılmaz paylaşımında şu ifadeleri kullandı:"Sevenlerime duyuru: Magazin adı altında kendi gibi olmayanları dil ve davranışları ile taciz edip ahlakçılık oynanmasından hiç hoşlanmıyorum. İnsanları olduğundan farklı göstererek bi ayıplarını örttüklerini sanıyorlar,halbuki kişi neyse odur. Başarılar."Defne Samyeli, 17 Mart 1972 tarihinde aslen Malatya'lı bir ailenin ikinci kızı olarak İstanbul'da doğmuştur. Sühan adında bir erkek kardeşi vardır. TRT İstanbul Radyosu'nun çocuk korosuna girdi. Nişantaşı Anadolu Lisesi'ni üçüncülükle bitirdi.Boğaziçi Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya bölümünde okudu. Ancak yarışmalar ve iş hayatı yüzünden yarım kalan okulundan seneler sonra; yatay geçiş yaptığı iş idaresi bölümünden mezun oldu. 24 Nisan 1991 tarihinde katıldığı Magic Box'ın ya da sonraki adıyla İnter Star'ın güzellik yarışmasında "Türkiye üçüncü güzeli" oldu. Ardından Senegal'deki Avrupa Güzellik Yarışması'nda dördüncü oldu. Ancak yarışmanın birincisi bir nedenle elenir ve Defne Samyeli yine üçüncülük tacını giyer.İnter Star ekranlarında "Youngstar Galaxy" adlı bir gençlik programı, ardından "Salı Pazarı" adlı program ile ekranlarda olmaya başladı. 1991 yılında Magic Box kanalında Ümit Aktan ile birlikte sunduğu sabah programı "İyi Günler Türkiye" ile daha çok tanındı.Tuncay Özkan yönetimindeki Kanal D ana haber bülteninde haber sunuculuğu yaptı. Milliyet Gazetesi'nde köşe yazarlığı, ardından Show TV ana haber editörlüğü, sunuculuğu ve Güneş Gazetesi'nde köşe yazarlığı yaptı. Bir gün canlı yayın konuğu olan Melih Kibar ile hayallerinden biri daha gerçek olur. Defne Samyeli'nin 4 Temmuz 1994 tarihli Melih Kibar şarkılarından oluşan "Tek Başına" isimli bir albümü vardır.1994 yılında Show Tv'de "Show'da Show" adlı bir eğlence programı yaptı. Show TV'den Kanal D'ye transfer oldu. Bir süre "Şakalamaca" adlı programı sunduktan sonra "Gecenin İçinden" adlı haber programını sunmaya başladı. Editörlüğü de üstlenen Defne Samyeli, 1999 Ekiminde Kanal D'nin "anchorwoman"ı olarak karşımıza çıktı.2000 yılında rahim kanserine yakalandı. Tedavi görüp iyileşti. Temmuz 2000 ayında Amerika'ya giderek New york'da Ameliyat oldu. Amerika dönüşü 11 Eylül 2000'de Kanal D ekranında görevinin başına döndü. 15 Temmuz 2002'de ise Show TV'ye transfer oldu. 2008 yılında Ali Kırca ekibiyle beraber Show TV'ye gelince işsiz kaldı.2010 Mayıs ayından itibaren bir süre atv'de yayınlanan "Defne Her şey Bambaşka" isimli programı sundu. a Haber'de A3 haber kuşağını sundu.Defne Samyeli, 29 Haziran 1995 tarihinde mimar Eren Talu ile evlendi. 2009'un Ekim ayında Samyeli boşanma davası açtı. 16 yıl sonra 2011 yılında boşandılar. Deren ve Derin adlarında iki kız çocuğu var. İlk kızı Deren'i 1996 yılında Las Vegas'ta dünyaya getirdi. Bebeğin adı anne ve babasının adlarının birleşiminden gelmektedir. 2003 yılında ikinci kızı Derin doğdu. Defne Samyeli, boşandıktan sonra siyasetçi Hüsamettin Özkan'ın eski damadı Emre Alkin ile nişanlandı. Defne Samyeli, 2013 yılında Fox Tv'de yayınlanan senaryosunu Gani Müjde'nin yazdığı "Babam Sınıfta Kaldı" adlı dizide Cem Davran ile başrolü oynadı. Milliyet Gazetesi'nde yapmakta olduğu köşe yazarlığını 3 Ocak 2015 tarihinde bıraktı.Defne Samyeli, 16 Ağustos 2015 tarihinde "Kurtlar Vadisi Pusu" dizisinin 9. sezon kadrosuna 'Ajan Zeynep' olarak katıldı.23 Nisan 1973 tarihinde İstanbul'da doğdu. Aslen Gürün, Sivaslıdır. İlköğrenimini Mehmet Akif İlkokulu'nda tamamladı. Ortaokulda Bahçelievler Kazım Karabekir Ortaokulu'nu, sonrasında da Etiler Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi Turizm ve Otel Yönetimi bölümünü bitirdi.Karikatüre olan ilgisi ve yeteneği sayesinde üniversite yıllarında Leman isimli mizah dergisinde çalışmaya başladı. İlk gösterisini dergide çalıştığı yıllarda, Leman Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdi. Sonrasında Beşiktaş Kültür Merkezi'nde sahne almaya başladı ve burada düzenlediği gösteriler ile adını duyurmayı başararak günümüze kadar toplamda 4.000'den fazla kez sahneye çıktı.1998'de Her Şey Çok Güzel Olacak isimli filmle sinema sektörüne adım attı. İçlerinde Türk Sineması'nın en sevilen filmleri arasına girmiş olan G.O.R.A., A.R.O.G, Hokkabaz ve Yahşi Batı gibi yapımların da bulunduğu 10 filmde rol aldı ve 3 filmde seslendirme sanatçısı olarak çalıştı.Sinema alanındaki çalışmalarının yanı sıra sahne gösterilerini de devam ettirdi; her biri kapalı gişe oynayan 4 ayrı stand up gösterisi gerçekleştirdi, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası işbirliği ile özel konserler kapsamında orkestraya 2 kez şeflik yaptı ve üniversite ziyaretlerinin birleşiminden oluşan bir DVD çıkardı.Kariyeri boyunca birçok markanın reklam yüzü oldu, aralarında Panasonic, Opet, Türk Telekom, Türkiye İş Bankası, Doritos gibi büyük markaların yer aldığı firmalar için başarılı reklam kampanyalarına imza attı. Karikatürlerinin yer aldığı bir kitap ve 3 filminin senaryolarının kitaplaştırılmış hali de okurların yoğun ilgisini çekti."Sadri Alışık Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu Ödülü", "4.Yeşilçam Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu Ödülü" ve "Brussels Uluslararası Bağımsız Film Festivali En İyi Erkek Oyuncu Ödülü" gibi ödüllerin de dahil olduğu çeşitli ödüllere layık görüldü.2014'te StandartCY adlı gösterisiyle son baharda Amerika turnesine çıkmıştır. Yer aldığı son film Deli Aşk, 10 Mart 2017 tarihinde vizyona girmiştir.