Denayer İstanbul'da, Beşiktaş mı Galatasaray mı?

İSTANBUL'A GELDİ

Galatasaray'da iki farklı dönem kiralık olarak forma giyen Jason Denayer'in İstanbul paylaşımı sonrası transfer dedikoduları da beraberinde geldi.Galatasaray'ın Lyon ile sözleşmesi sona eren ve şu an serbest statüde bulunan Jason Denayer'i gündemine aldığı belirtildi.Belçikalı savunma oyuncusunun Beşiktaş ile sözleşme görüşmesi gerçekleştirmek için İstanbul'a geldiği aktarıldı.Belçikalı stoper Denayer, 2015-2016 ve 2017-2018 sezonlarında Galatasaray'da kiralık olarak forma giymişti.