Denayer İstanbul'da, Beşiktaş mı Galatasaray mı?

Belçikalı savunma oyuncusu Jason Denayer'in İstanbul paylaşımı transfer haberlerini de beraberinde getirdi. Denayer'in eski takımı Galatasaray ve Beşiktaş'la görüşme halinde olduğuna dair haberler gündeme geldi.

Haber; Sporx.com
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Denayer İstanbul'da, Beşiktaş mı Galatasaray mı?
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18 Haziran 2022 00:17
Galatasaray'da iki farklı dönem kiralık olarak forma giyen Jason Denayer'in İstanbul paylaşımı sonrası transfer dedikoduları da beraberinde geldi.

A Spor'un haberine göre Galatasaray'ın Lyon ile sözleşmesi sona eren ve şu an serbest statüde bulunan Jason Denayer'i gündemine aldığı belirtildi.

Fransız basının iddiasına göre ise Belçikalı savunma oyuncusunun Beşiktaş ile sözleşme görüşmesi gerçekleştirmek için İstanbul'a geldiği aktarıldı.

İSTANBUL'A GELDİ

Belçikalı stoper Denayer, 2015-2016 ve 2017-2018 sezonlarında Galatasaray'da kiralık olarak forma giymişti.

 

Jason Denayer'in İstanbul'a geldikten sonraki paylaşımı


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