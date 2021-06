Denayer'in menajeri: 'Devlerden teklif var!'

Olimpik Lyon ile sözleşmesinin son 12 ayına giren Jason Denayer için menajeri Jesse De Preter'den açıklama geldi.



Voetbalmagazine'e konuşan Denayer'in menajeri, "Jason'a şu an büyük kulüplerden teklifler geliyor ama şu an Lyon'un sözleşmeli oyuncusu. Jason'ın hedefi gelecek sezondan sonra büyük kulüplerde oynamak. Ayrıca, gelecek yaz tüm kartlar elinde olacak." ifadelerini kullandı.



"Jason Denayer, şu an Fransa Ligue 1'in en iyi stoperi." diyerek sözlerini sürdüren De Preter, "Denayer gibi bir oyuncu olunca doğal olarak çok büyük teklifler alıyorsunuz. Gelecek yaz gelecek tekliflerin Lyon'dan daha kötü olduğunu görürsek Lyon'da kalırız." diyerek sözlerini noktaladı.



2015/16 ve 2017/18 sezonlarında Galatasaray forması giyen 25 yaşındaki Belçikalı stoper, 2018 yazında 10 milyon euro bonservisle Lyon'a transfer olmuştu.



Denayer, geçen sezon 38 lig maçının 31'inde forma giydi.