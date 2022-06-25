Adı Galatasaray ile anılan Jason Denayer için görüşmeler sürüyor. Son olarak Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon'un formasını giyen Belçikalı savunmacının sözleşmesi sona erdi.Bu doğrultuda Cim Bom, özellikle yıldız savunmacının bonservisinin olmaması nedeniyle bir an önce transferi bitirmek istiyor.Son gelinen noktada Galatasaray, senelik'nun yanında bonuslar ve 3 yıllık kontrat öneriyor. Ancak Denayer, nettalep ediyor.Taraflar arasında görüşmeler devam ederken, orta yol bulunmaya çalışılıyor.