Denayer'in Galatasaray'dan istediği son rakam

Transfer çalışmalarına devam eden ve Jason Denayer'i gündemine alan Galatasaray, özellikle yıldız savunmacının bonservisinin olmaması nedeniyle bir an önce transferi bitirmek istiyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; EPA
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Denayer'in Galatasaray'dan istediği son rakam
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25 Haziran 2022 12:23
Adı Galatasaray ile anılan Jason Denayer için görüşmeler sürüyor. Son olarak Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon'un formasını giyen Belçikalı savunmacının sözleşmesi sona erdi.

Bu doğrultuda Cim Bom, özellikle yıldız savunmacının bonservisinin olmaması nedeniyle bir an önce transferi bitirmek istiyor.

Son gelinen noktada Galatasaray, senelik 1.5 milyon Euro'nun yanında bonuslar ve 3 yıllık kontrat öneriyor. Ancak Denayer, net 2 milyon Euro talep ediyor.

Taraflar arasında görüşmeler devam ederken, orta yol bulunmaya çalışılıyor.



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