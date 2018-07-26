Denayer 11'de başladı, Liverpool geri döndü!

Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda heyecan sürüyor. Jason Denayer'in 11'de başladığı mücadelede Manchester City, Liverpool'a 2-1 mağlup oldu.
Karşılaşmanın 57. dakikasında Leroy Sane ile öne geçen Manchester City, 63. dakikada Salah'ın golüne engel olamadı. Son sözü ise 90. dakikada Sadio Mane penaltıdan söyledi.
JUVE, BAYERN'İ FAVILLI İLE GEÇTİ
Turnuvanın bir diğer maçında ise Juventus ile Bayern Münih kozlarını paylaştı. İki ekip de sahaya yedek ağırlıklı kadrolarla çıktı.
Juventus sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılırken goller 32 ve 40. dakikalarda Andrea Favilli'den geldi.
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Karşılaşmanın 57. dakikasında Leroy Sane ile öne geçen Manchester City, 63. dakikada Salah'ın golüne engel olamadı. Son sözü ise 90. dakikada Sadio Mane penaltıdan söyledi.
JUVE, BAYERN'İ FAVILLI İLE GEÇTİ
Turnuvanın bir diğer maçında ise Juventus ile Bayern Münih kozlarını paylaştı. İki ekip de sahaya yedek ağırlıklı kadrolarla çıktı.
Juventus sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılırken goller 32 ve 40. dakikalarda Andrea Favilli'den geldi.
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