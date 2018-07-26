Denayer 11'de başladı, Liverpool geri döndü!

Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda heyecan sürüyor.11'de başladığı mücadelede2-1 mağlup oldu.Karşılaşmanın 57. dakikasında Leroy Sane ile öne geçen Manchester City, 63. dakikada Salah'ın golüne engel olamadı. Son sözü ise 90. dakikada Sadio Mane penaltıdan söyledi.Turnuvanın bir diğer maçında iseilekozlarını paylaştı. İki ekip de sahaya yedek ağırlıklı kadrolarla çıktı.Juventus sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılırken goller 32 ve 40. dakikalarda Andrea Favilli'den geldi.