Denayer 11'de başladı, City tek golle kaybetti

Hazırlık maçında Premier Lig ekibi Manchester City ile Bundesliga takımı Borussia Dortmund karşı karşıya geldi.
Zinchenko'nun Pilisic'e yaptığı müdahalyle penaltı kazanan Borussia Dortmund, 28. dakikada Mario Götze ile öne geçmeyi başardı.
Kalan dakikalarda iki takım da gol bulamadı ve mücadele Borussia Dortmund'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
DENAYER 67 DAKİKA OYNADI
Galatasaray'ın ilgilendiği Jason Denayer, Manchester City'de 11'de başladı ve 67 dakika sahada kaldı.
Borussia Dortmund'da ise Ömer Toprak 11'de başlarken ilk devrenin sonunda kenara geldi. Nuri Şahin ikinci yarı başında oyuna dahil oldu.
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Zinchenko'nun Pilisic'e yaptığı müdahalyle penaltı kazanan Borussia Dortmund, 28. dakikada Mario Götze ile öne geçmeyi başardı.
Kalan dakikalarda iki takım da gol bulamadı ve mücadele Borussia Dortmund'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
DENAYER 67 DAKİKA OYNADI
Galatasaray'ın ilgilendiği Jason Denayer, Manchester City'de 11'de başladı ve 67 dakika sahada kaldı.
Borussia Dortmund'da ise Ömer Toprak 11'de başlarken ilk devrenin sonunda kenara geldi. Nuri Şahin ikinci yarı başında oyuna dahil oldu.
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