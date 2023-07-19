Demon Slayer 5. sezon ne zaman? Demon Slayer 5. fragmanı

Demon Slayer 3. Sezon çok fazla gözyaşı, kan ve gülümsemeyle sona erdi. Ancak Demon Slayer 5. Sezon olacak mı ve yakın zamanda yayınlanacak mı? Bu soruyu cevaplamak için öncelikle Demon Slayer 4. Sezonun gidişatını ve bununla ilgili duyuruları anlamamız gerekiyor. Bundan sonra, Demon Slayer 5. Sezonun gidişatını belirleyen söyleme geçeceğiz.Demon Slayer Sezon 3, Demon Slayers'ın Upper Moon Five Gyokko ve Upper Moon Four Hantengu'ya karşı savaşı kazandığı ve aynı zamanda Nezuko'nun güneşe dayanma yeteneğine sahip olduğunu tasvir eden evcilleştirilmiş bir tonla sona erdi. Sinematik yaratım başlı başına bir şaheserdi ve Ufotable kendisini Shounen'in diğer yaratıcılarından ayırdı.Bununla birlikte, mangada muhtemelen anime için iki farklı sezonda çıkacak olan iki ark var.İlki, duyuruları ve teaser'ları çoktan yayınlanmış olan Hashira Training Arc olacak.Son yay, Demon Slayers'ın sonunda Muzan Kibutsuji ile karşılaşacağı Sonsuzluk Kalesi Arkı olacaktı.Demon Slayer 4. Sezon, manganın Hashira Training Arc'ını kapsayacak ve tüm Hashira'ların genç Demon Slayer'ları eğitmek için bir araya gelmesini izlemek bir zevk olacak. Üstelik mangada sınırlı bölümlerin olduğu bir sezon olacak ve Demon Slayer 4. Sezon'un Swordsmith Village Arc ile aynı uzunlukta olmasını bekleyebiliriz.Demon Slayer 5. Sezon için olası rota ancak Demon Slayer 4. Sezon yayınlandıktan sonra belirlenebilir.Infinity Castle Arc, Muzan Kibutsuji ile savaşa odaklanacak.Demon Slayer 3. Sezon finalinde Muzan'ın Nezuko'nun bir iblis olarak güneşe karşı koyma konusundaki olağanüstü yeteneği hakkında bilgi sahibi olduğunu gördük.olma hayalini gerçekleştirmek için onu yok etmeyi ve etini tüketmeyi planlıyor.Ama ondan önce, Hashira Training Arc , yani Demon Slayer 4. Sezon, son savaşın gidişatını belirlemeye odaklanacak ve tüm Hashira'ları iş başında göreceğiz !