Haber Tarihi: 01 Temmuz 2024 10:44 - Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2024 10:44

Demon Slayer 5. sezon 9. bölüm ne zaman?

Ailesi katledilen ve küçük kız kardeşinin bir iblise dönüşmesiyle iblis avcısı olan Tanjiro Komado'nun hikayesini konu alan Demon Slayer animesinin 4. sezonu 18 Haziran 2023 tarihinde son buldu. Peki, Demon Slayer 5. sezon ne zaman? Demon Slayer 9. fragmanı

Demon Slayer 5. sezon 9. bölüm ne zaman?
Abone Ol
Demon Slayer 3. Sezon çok fazla gözyaşı, kan ve gülümsemeyle sona erdi. Ancak Demon Slayer 5. Sezon olacak mı ve yakın zamanda yayınlanacak mı? Bu soruyu cevaplamak için öncelikle Demon Slayer 4. Sezonun gidişatını ve bununla ilgili duyuruları anlamamız gerekiyor. Bundan sonra, Demon Slayer 5. Sezonun gidişatını belirleyen söyleme geçeceğiz.
Demon Slayer 4. Sezon olacak mı?

Demon Slayer Sezon 3, Demon Slayers'ın Upper Moon Five Gyokko ve Upper Moon Four Hantengu'ya karşı savaşı kazandığı ve aynı zamanda Nezuko'nun güneşe dayanma yeteneğine sahip olduğunu tasvir eden evcilleştirilmiş bir tonla sona erdi. Sinematik yaratım başlı başına bir şaheserdi ve Ufotable kendisini Shounen'in diğer yaratıcılarından ayırdı.

Bununla birlikte, mangada muhtemelen anime için iki farklı sezonda çıkacak olan iki ark var.

İlki, duyuruları ve teaser'ları çoktan yayınlanmış olan Hashira Training Arc olacak.

Son yay, Demon Slayers'ın sonunda Muzan Kibutsuji ile karşılaşacağı Sonsuzluk Kalesi Arkı olacaktı.

Demon Slayer 4. Sezon, manganın Hashira Training Arc'ını kapsayacak ve tüm Hashira'ların genç Demon Slayer'ları eğitmek için bir araya gelmesini izlemek bir zevk olacak. Üstelik mangada sınırlı bölümlerin olduğu bir sezon olacak ve Demon Slayer 4. Sezon'un Swordsmith Village Arc ile aynı uzunlukta olmasını bekleyebiliriz.

Demon Slayer 5. sezon ne zaman?

Demon Slayer 5. Sezon için olası rota ancak Demon Slayer 4. Sezon yayınlandıktan sonra belirlenebilir. 

Infinity Castle Arc, Muzan Kibutsuji ile savaşa odaklanacak.

Demon Slayer 3. Sezon finalinde Muzan'ın Nezuko'nun bir iblis olarak güneşe karşı koyma konusundaki olağanüstü yeteneği hakkında bilgi sahibi olduğunu gördük. "Mükemmel bir varlık" olma hayalini gerçekleştirmek için onu yok etmeyi ve etini tüketmeyi planlıyor.

Ama ondan önce, Hashira Training Arc , yani Demon Slayer 4. Sezon, son savaşın gidişatını belirlemeye odaklanacak ve tüm Hashira'ları iş başında göreceğiz !

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Demon Slayer
Gündem

Diğer Haberler

Beşiktaş'ın Di Maria inadı! İşte yapılan teklif Beşiktaş Beşiktaş'ın Di Maria inadı! İşte yapılan teklif
Galatasaray, Hojbjerg'ten cevap bekliyor Türkiye Transferler Galatasaray, Hojbjerg'ten cevap bekliyor
Beşiktaş'ta 7 futbolcu için karar zamanı! Beşiktaş Beşiktaş'ta 7 futbolcu için karar zamanı!
Trabzonspor'dan dev takas hamlesi! Türkiye Transferler Trabzonspor'dan dev takas hamlesi!
Trabzonspor'dan Kenan Karaman hamlesi Türkiye Transferler Trabzonspor'dan Kenan Karaman hamlesi
Trabzonspor transferde durmuyor! Ya Nunez ya Tanaka Türkiye Transferler Trabzonspor transferde durmuyor! Ya Nunez ya Tanaka
Beşiktaş'tan golcü harekatı: Haller & Milik Beşiktaş Beşiktaş'tan golcü harekatı: Haller & Milik
Fenerbahçe'de son söz Edin Dzeko'nun! Fenerbahçe Fenerbahçe'de son söz Edin Dzeko'nun!
İsviçre'de Fenerbahçeli taraftlarlara bilet yok! Fenerbahçe İsviçre'de Fenerbahçeli taraftlarlara bilet yok!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Mourinho'dan 5 isme tam not, 3 isme çizik!
2
Ayoub El Kaabi, Fenerbahçe için geliyor!
3
Barça'dan Acun Ilıcalı'ya teklif: 23 milyon euro!
4
Yusuf Yazıcı, Lille'den ayrıldığını açıkladı
5
Michy Batshuayi, Galatasaray için geliyor!
6
Galatasaray'da Zaniolo çıkmazı!
7
Okan Buruk'tan transfer açıklaması!

SON HABERLER

yukarı ok