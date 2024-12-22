Demirkan: 'Bizim yerimiz bir üst lig'

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında deplasmanda Ahlatcı Çorum FK ile 1-1 berabere kalan MKE Ankaragücü'nün Yardımcı Antrenörü Hakan Demirkan, maç sonrası değerlendirmelerde bulundu.



MKE Ankaragücü Yardımcı Antrenörü Hakan Demirkan ise zor bir maça çıktıklarına dikkati çekerek, "Bizim için zor bir deplasmandı. İyi bir hocaya, kaliteli oyunculara sahip, zor bir deplasman. Ama biz güçlü bir takımız. Hafta içerisinde yaşadığımız birtakım sıkıntılardan dolayı biraz eksik geldik, moralsiz geldik ama son 24 saatte kenetlendik. Yönetimle, teknik ekiple, sporcularımızla o inançla sahaya çıktık." dedi.



Maçın ilk 30 dakikasında üstünlük sağladıklarına işaret eden Demirkan, 10 kişi kaldıktan sonra ise oyuncularının özveriyle mücadele ettiğini vurguladı.



İkinci yarıda yaptıkları hamlelerle risk aldıklarını anlatan Demirkan, "Risk almak zorundaydık. Üçlü defansa döndük. On kişi olduğumuz halde puana ihtiyacımız vardı, morale ihtiyacımız vardı. Rabbime şükürler olsun, kötünün iyisi, puan puandır, deplasman çünkü. Önümüzdeki maçlara bakacağız." diye konuştu.



Demirkan, Osman Çelik'in maçta göğsüne aldığı darbe nedeniyle ciddi bir sakatlık yaşadığını, hastaneye sevk edileceğini de aktardı.



Futbolcularını tebrik eden Demirkan, "Olağanüstü bir mücadele verdiler. Üstün gayretle, bazı noktalarda iki kişinin yerine oynayan oyuncularımız oldu. Onurlu ve gururlu 1 puan aldık. Devamı gelecek, çok güçlü gelecek. Herkes buna inansın." ifadelerini kullandı.



Taraftardan desteği sürdürmelerini isteyen Demirkan, şunları kaydetti:



"Taraftarımız maçta bir dakika susmadı. Ben onlardan rica ediyorum, iyi günde, kötü günde her zaman bu takıma sahip çıksınlar. Takımın gerçek sahipleri onlar. Biz o gücü alamazsak eksik kalırız. O tribünlerin tekrar 2. Lig'deki havasını yakalaması lazım, 25 bin kişiye oynaması lazım. Küskünlük yok, dargınlık yok. Burada herkes Ankaragücü için mücadele ediyor. Bu mücadeleyi hep beraber vermemiz lazım. Parçalanırsak yerimizde sayarız. Bizim yerimiz üst lig. Allah'ın izniyle o inançla kalan maçlarımıza devam edeceğiz, önümüze bakacağız."



