Demirci Akıncıları Büyükler Tenis Yaz Kupası tamamlandı

Manisa'da düzenlenen Demirci Akıncıları Büyükler Tenis Yaz Kupası sona erdi.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Demirci Akıncıları Büyükler Tenis Yaz Kupası tamamlandı
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14 Temmuz 2023 17:54
Türkiye Tenis Federasyonu tarafından Manisa'nın Demirci ilçesinde düzenlenen Demirci Akıncıları Büyükler Tenis Yaz Kupası Türkiye Serisi müsabakaları sona erdi.

Demirci Tenis Kortları'nda 5 gündür devam eden müsabakalarda 13 ilden 65 sporcu mücadele etti.

Türkiye Tenis Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi de olan Demirci Kaymakamı Adem Kaya, dereceye giren sporculara ödüllerini verdi.

Kaya, burada yaptığı açıklamada, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ederek, "Ağustos ayında da Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Türkiye Anadolu Yıldızlar Ligi Tenis Yarı Final müsabakaları ilçemizde yapılacak." ifadelerini kullandı.

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