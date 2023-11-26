Demir Ege Tıknaz: "Rıza Çalımbay'dan çok şey öğrenmiyorum"

Beşiktaş'ta Demir Ege Tıknaz, Samsunspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Demir Ege Tıknaz: 'Rıza Çalımbay'dan çok şey öğrenmiyorum'
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26 Kasım 2023 19:22
Beşiktaş'ta genç oyuncu Demir Ege Tıknaz, 2-1 kazandıkları Samsunspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

İstedikleri oyunu sergileyemediklerini söyleyen Demir Ege, "Maç normal başladı yağış konusunda ama sonra şiddetini artırdı ve saha ağırlaştı. Çok iyi oynamadık ama kazanmak önemliydi yukarı tırmanmak için." dedi.

Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın kendisine çok şey kattığını söyleyen genç oyuncu, "Rıza Hoca'dan çok şey öğreniyorum. Bizle, gençlerle durmadan konuşuyor. Ben de elimden geleni vermeye çalışıyorum." ifadelerini kullandı.
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