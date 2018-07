Demi Lovato kimdir, kaç yaşındadır? Yüksek doz eroin kullanan Demi Lovato öldü mü?

bugünlerde kaç yaşında ve nereli olduğu Google'da merakla araştırılıyor. Peki Can Gürzap'ın sağlık durumu nasıl? İşte tüm detaylarla sizlerleyiz...Demi Lovato, 20 Ağustos 1992 ABD, New Mexico, Albuquerque'de doğmuştur. Tam adı Demetria Devonne Lovato'dur. Babası Patrick Lovato, annesi Dianna Hart'dır. Dallas Lovato adında ablası, Madison De La Garza adında kız kardeşi var. Demi Lovato'nun doğumundan kısa bir zaman sonra aile Dallas'a taşındı. Anne babası O 2 yaşında iken boşandı. 7 Yaşındayken güzellik yarışmasında 1. Seçildi. 7 yaşında Piyano çalmaya başladı. İlkokulu Grapevine-Collyville'de, ortaokulu Cross Timbers'ta okumuştur. Ortaokul yıllarında üç yıl koro sınıfına devam etmiştir. 2009 yılında liseden mezun oldu.Demi Lovato, ilk kez 2002 yılında "Barney Ve Arkadaşları" dizisiyle kamera karşısına geçse de asıl çıkışını 2008 yılında "Camp Rock" dizisiyle yaptı. Üstelik aynı yıl hızını alamayarak bir de "Don't Forget" isimli albüm çıkardı.2006 yılında "Prison Break" adlı dizideWentworth Miller,Dominic Purcell ile birlikte rol aldı.Demi Lovato, 2008 yılında Camp Rock adlı filminde beraber rol aldığı arkadaşı Jonas kardeşlerden Joe Jonas ile birliktelik yaşadı. Film müzikleri arasında yer alan ve Joe Jonas ile birlikte seslendirdiği This Is Me adlı single ile Billboard Hot 100 listelerinde 9 numaraya kadar yükseldi. Joe Jonas'un onu aldatması ile psikolojik çöküntüye girdi. 1 Kasım 2010 tarihinde beslenme problemleri ve bazı psikolojik sorunlardan dolayı rehabilitasyona alındı. 28 Ocak 2011 tarihinde de iyileşerek hastaneden çıktı. Rehabilitasyondan çıktıktan sonra bileklerine "Stay Strong" (güçlü kal) dövmesi yaptırdı.Unbroken albümünde ki "For The Love Of A Daughter" şarkısını babası için besteledi. 23 Haziran 2013'de öz babası Patrick Lovato yaşamını yitirdi.Demi Lovato, Miley Cyrus, Selena Gomez ve Cher Lloyd ile arkadaştır. Demi Lovato'nun Barney ve Arkadaşları çocuk programında tanıştığı Selena Gomezen iyi arkadaşıdır.Demi Lovato, beste yapmayı, şarkı söylemeyi, gitar ve piyano çalmayı sevmektedir.2012 yılında "Unbroken" albümünü seslendirmek için dünya turnesine çıkan şarkıcı, ülke ülke gezerek bir yandan da tatil yaptı. Ayrıca o yıl ABD'de çok izlenen müzik yarışması X Factor'e de jüri üyesi seçildi.16 Kasım 2014 tarihinde Türkiye'ye gelerek İstanbul'da konser verdi.Albümleri :2008 - Don't Forget2009 - Here We Go Again2011 - Unbroken2013 - Demi2014 - 365 Gün Hayata TutunFilmleri :2013 - 2014 – Glee (TV Dizisi)2012- 2013 - The X Factor (Jüri üyesi) (TV Dizisi)2012 - Demi Lovato: Stay Strong (MTV belgeseli)2012 - Punk'd (TV Dizisi)2011 - Keeping Up with the Kardashians(TV Dizisi)2010 - Grey's Anatomy(TV Dizisi)2010 - 2011 - Extreme Makeover: Home Edition(TV Dizisi)2010 - Rock Kampı 2: The Final Jam (Mitchie Torres) (Sinema Filmi)2009 - Sonny with a Chance (Sonny Munroe) (TV Dizisi)2009 - Prenses Koruma Programı (Princess Rosalinda ) (Sinema Filmi)2009 - Jonas Brothers: 3 Boyutlu Concert Experience ( Kendisi ) (Konser Filmi)2008 - Rock Kampı (Mitchie Torres) (Sinema Filmi)2006 - Prison Break (Danielle Curtin) (TV Dizisi)2007 - 2008 - As the Bell Rings (TV Dizisi)2007 - Just Jordan (TV Dizisi)2002 – 2004 - Barney ve Arkadaşları (TV Dizisi)ABD'li şarkıcı Demi Lovato'nun yüksek dozda uyuşturucu nedeniyle hastaneye kaldırıldığı belirtildi.25 yaşındaki eski Disney yıldızının California'daki evinden hastaneye Los Angeles Acil Durum Departmanı tarafından götürüldüğü açıklandı.People dergisi, Lovato'nun tedaviye cevap verdiğini ve durumunun stabil olduğunu bildirdi.Lovato en son 22 Temmuz'da Iggy Azelea ile birlikte California Mid State Fair Grounds'da konser vermişti.Demi Lovato, kariyeri boyunca uyuşturucu bağımlılığı ile mücadele etti.Lovato, geçen ay uyuşturucuyla mücadele ile ilgili ayık anlamına gelen 'Sober' isimli bir şarkı yayınlamış, ve altı yıldır uyuşturucu kullanmadığını söylemişti.Müzik kariyeri boyunca bir çok ödül kazanan 25 yaşındaki Lovato, son olarak uyuşturucuya kaşı yürüttüğü aktivizmi için GLAAD Vanguard Award'a layık görülmüştü.