Demet Özdemir yaşı, kimdir? Demet Özdemir sevgilisi? Demet Özdemir şarkı O Ses Türkiye Yılbaşı





DEMET ÖZDEMİR ERKENDİ KUŞ



Merakla beklenen Erkenci Kuş'un oyuncu kadrosunda başrollerin yanı sıra Özlem Tokaslan, Berat Yenilmez, Birand Tunca, Sevcan Yaşar, Mehmet Cihan Ercan, Ali Yağcı, Tuğçe Kumral, Anıl Çelik, Zeynep Kızıltan, Sibel Şişman da bulunuyor. Yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın yaptığı dizinin senaristi ise Ayşe Kutlu.



CAN YAMAN KİMDİR?



Can Yaman, 1989 yılında İstanbul'da doğdu. Aslen Yugoslav kökenli olan Yaman, ilk ve orta okulu Bilfen Koleji'nde, liseyi ise İtalya Lisesi'nde okudu. Okul hayatı başarılarla dolu olan Can Yaman, liseyi birincilikle bitirdi. Öğrenci değişim programı kapsamında Amerika'ya giden Yaman, burslu olarak okuduğu Yeditepe Üniversitesi Hukuk Bölümü'nden 2012 yılında mezun oldu.



6 ay boyunca avukatlık yapan ve iki dil bilen Can, hobi olarak oyunculuk dersleri aldı. İlk dizisi Gönül İşleri'nde Bedir karakterini canlandırdı. Sinem Kobal'ın hayat verdiği Sevda ile yaşadığı gelgitli aşk dikkatleri çekti. Genç oyuncu, ikinci dizisi olan 'İnadına Aşk'ta Yalın Aras rolü ile hayran kitlesini genişletti.



DEMET ÖZDEMİR DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR TEK PARÇA YOUTUBE İZLE



Merakla beklenen Erkenci Kuş'un oyuncu kadrosunda başrollerin yanı sıra Özlem Tokaslan, Berat Yenilmez, Birand Tunca, Sevcan Yaşar, Mehmet Cihan Ercan, Ali Yağcı, Tuğçe Kumral, Anıl Çelik, Zeynep Kızıltan, Sibel Şişman da bulunuyor. Yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın yaptığı dizinin senaristi ise Ayşe Kutlu.Can Yaman, 1989 yılında İstanbul'da doğdu. Aslen Yugoslav kökenli olan Yaman, ilk ve orta okulu Bilfen Koleji'nde, liseyi ise İtalya Lisesi'nde okudu. Okul hayatı başarılarla dolu olan Can Yaman, liseyi birincilikle bitirdi. Öğrenci değişim programı kapsamında Amerika'ya giden Yaman, burslu olarak okuduğu Yeditepe Üniversitesi Hukuk Bölümü'nden 2012 yılında mezun oldu.6 ay boyunca avukatlık yapan ve iki dil bilen Can, hobi olarak oyunculuk dersleri aldı. İlk dizisi Gönül İşleri'nde Bedir karakterini canlandırdı. Sinem Kobal'ın hayat verdiği Sevda ile yaşadığı gelgitli aşk dikkatleri çekti. Genç oyuncu, ikinci dizisi olan 'İnadına Aşk'ta Yalın Aras rolü ile hayran kitlesini genişletti.

Demet Özdemir oyuncu ve dizi ve filmleriyle meşhur olan televizyon yıldızıdır. Hakkındaki bilgiler Demet Özdemir ile ilgili olarak Demet Özdemir yaşı, Demet Özdemir sevgilisi, Demet Özdemir nerede doğdu? Demet Özdemir dizileri, filmleri ile beraber Demet Özdemir konusunda araştırma yapmak isteyen vatandaşlar merak ediyor. Demek Özdemir'in bilinen özellikleri arasında Kocaeli'nde doğdu ve 28 yaşında olduğu belirlendi.28 yaşındaki Demet Özdemir Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde oynuyor ve 28 yaşındadır. Demet Özdemir Kocaeli'nde doğmuştur ve Balık burcudur.Demet Özdemir 26 Şubat 1992 tarihinde Kocaeli'nde doğdu. Türk oyuncu 26 Şubat 1992'de 3 çocuklu bir ailenin en küçüğü olarak Kocaeli de dünyaya geldi. Annesi ve babası ayrıldığı için annesi ve ablasıyla İstanbul'a taşınmıştır.Bengü'nün dans ekibinde yer alıp daha sonra Efes Kızları kadrosunda Dans etmeye başlamıştır. Mustafa Sandal'ın "Ateş Et ve Unut" adlı klibinde de yer alan Demet Özdemir İlk TV deneyiminde ise 2013 yılında Fox Tv'de yayınlanan baş rollerini Esra Ronabar , Murat Han ve Ekin Koç ile paylaştığı Sana Bir Sır Vereceğim adlı dizide "Aylin" karakterini canlandırmıştır. Daha sonra Kurt Seyit ve Şura adlı dizide "Alya" karakterini, Tut Sözünü adlı Sinema filminde ise "Demet" karakterini canlandırmıştır. Star TV'de yayınlanan, başrolleri Yusuf Çim ile birlikte paylaştığı Çilek Kokusu adlı dizide "Aslı" karakterini canlandırmıştır. Bengü'nün Hodri Meydan şarkısının klibinde oynamıştır. 2016 Haziran ayından itibaren Fox Tv de yayınlanmakta olan No:309 adlı dizide "Lale" karakterini canlandırmaktaydı.Doğduğun Ev Kaderindir (Zeynep, Tv8, 2019)Erkenci Kuş (Sanem Aydın, Star Tv, 2018)No: 309 (Lale Yenilmez)Çilek Kokusu (Aslı)Kurt Seyit ve Şura (Alya)Sana Bir Sır Vereceğim (Aylin, 2018)Doğduğun Ev Kaderindir (Doğduğun Ev Kaderindir, 2020)