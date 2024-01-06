Demet Akbağ: "Ata Demirer, Mauro Icardi gibi"

Ünlü oyuncu Demet Akbağ, rol arkadaşı Ata Demirer ile çalışmanın Mauro Icardi ile çalışmaya benzediğini söyledi.

, Fotoğraf; AA
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Demet Akbağ: 'Ata Demirer, Mauro Icardi gibi'
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06 Ocak 2024 15:55
Ata Demirer ile birçok projede yer alan usta oyuncu Demet Akbağ "Onunla oynamak Icardi ile oynamak gibi" dedi.

Usta oyuncu Demet Akbağ, Ata Demirer ile üç projede yer aldı. Oyuncu, Demirer ile çalışmanın nasıl olduğunu paylaştı.

Sibel Arna'nın YouTube programına konuk olan Akbağ "Ata Demirer ile oynamak Icardi ile oynamak gibi" dedi. Oyuncu "Ata Demirer ile oynamanın en güzel özelliği bir iş yaptığınızın farkında bile olmuyorsunuz, tatil yapıyorsunuz arada da sizi kamerayla çekiyorlar. Kulis çok keyifli, kamera arkası çok keyifli. Gerçekten çok gülüyoruz" dedi

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