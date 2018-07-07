Demet Akalın'ın 'Canıma Da Değsin' şarkısı dinle, Canıma Da Değsin şarkı sözleri

Demet Akalın'ın yeni şarkısını dinle! Demet Akalın'ın yeni şarkısı çıktı. Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu ve yeni şarkısının çıktığını resmen duyurdu. Haberimizden şarkıyı dinleyebilirsiniz. Peki Demet Akalın kaç yaşındadır ve nerelidir? İşte detaylar...Pop müziğin başarılı ismi Demet Akalın, yeni çalışmasını 'Canıma Da Değsin'i bugün görücüye çıkardı. Ünlü popçu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda takipçileri ile şarkısının sözlerini paylaştı. Demet Akalın'ın sözleri Ayşen Tan Şimşekyay'a müziği ise Kemal Şimşekyay'a ait olan şarkısının düzenlemesini ise Ozan Çolakoğlu yaparken parçanın klibini de Tamer Aydoğdu çekti.Demet Akalın, 23 Nisan 1972 yılında Kocaeli, Gölcük'de dünyaya gelmiştir. İlköğretim ve lise eğitimini Gölcük'te tamamlamış, Gölcük Barbaros Hayrettin Lisesinden mezun olmuştur. İlkokul yıllarında gazeteci ya da öğretmen olmak isteyen Akalın, zamanın şartlarından dolayı üniversite eğitimine devam edememiştir. Lise eğitiminin ardından annesinin desteği ile Yaşar Alptekin'in mankenlik kursuna kayıt yaptırmıştır.1990 senesinde Mayo Güzeli seçilen Demet Akalın, ardından Neşe Erberk ajansta mankenlik yapmaya başlamıştır. Mankenliği severek ve başarı ile yerine getiren Demet Akalın, sesinin güzel olduğunu farketmiş ve gazinolarda şarkı söylemeye başlamıştır.Demet Akalın, ses konusunda da başarısını fark edince albüm çalışmalarına başlamış ve Sebebim adlı ilk albümünü piyasaya sunmuştur. Mankenliği bırakıp şarkı söylemeye başlayan sanatçı ardından Senin Anan Güzel Mi? adlı ilk single çalışmasını çıkararak zamanın en iyi pop şarkıları arasına girmeyi başarmıştır. Bu single ile büyük bir çıkış yapan Akalın, ekranların tanınan yüzü haline gelmiştir. Bu başarının ardından Unuttum adlı albümünü piyasaya sunan Demet Akalın aldığı tepkiler sayesinde kendini bir kez daha kanıtlama şansı bulmuştur.Demet Akalın, Uzun ve sıkı bir çalışma sonunda, nihayet beklediğimize değen radyolarda ve clublerde en çok istek alan 3. albümü "BANANE" ile Türkiye'de hala konuşulmaya devam ediyor. Demet Akalın 2006 yılında çıkardığı "Kusursuz 19" albümünü için MÜ-YAP'tan altın ödül aldı. Yine 2006 yılında Kral TV Video Müzik Ödüllerinde "Afedersin" adlı şarkısı ile "En İyi Pop Kadın Sanatçı" ve "Yılın Şarkısı" ödülünün sahibi olmuştur. Bunlardan başka daha bir çok ödül sahibidir.Mankenlik döneminde de, adını ülkeye duyuran Demet Akalın, İbrahim Kutluay ile olan uzun birlikteliği ile de magazin haberlerinde bol bol yer aldı. İlk evliliğini Oğuz Kayhan ile Temmuz 2006 yılında yapan Akalın üç ay sonra boşandı. İkinci evliliğini Önder Bekensir ile 22 Ocak 2010 tarihinde yapan Demet Akalın'ın bu evliliği de yalnızca 7 ay sürdü ve 27 Temmuz 2010 tarihinde boşandılar. 23 Nisan 2012 tarihinde Okan Kurt ile dünya evine giren Demet Akalın'ın bu evlilikten "Hira" adını verdiği bir kızı bulunmaktadır.Demet Akalın'ın Albümleri;1996 - Sebebim2003 - Unuttum2004 - Banane2006 - Kusursuz 192008 - Dans Et2010 - Zirve2012 - Giderli 162014 - Rekor2015 - Pırlanta2016 - Rakipsiz