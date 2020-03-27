Demet Akalın'dan Instagram konseri

Demet Akalın, evde geçirdiği günlerin ardından Instagram üzerinden takipçilerine konser verdi.

Haber; Haberturk, Fotoğraf; Instagram
Demet Akalın'dan Instagram konseri
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27 Mart 2020 04:48
Corona virüs salgını nedeniyle evden konser verme akımına şarkıcı Demet Akalın da katıldı. Demet Akalın, Sıla ve Yalın'ın rekorunu elinden aldı.

Şarkıcı Demet Akalın, dün akşam Instagram hesabından canlı yayın yaparak mini bir konser verdi.

Akalın, evinde verdiği konserde çok sayıda şarkı seslendirdi. Birkaç saat takipçilerine keyifli anlar yaşatan Akalın'ın bu Instagram konserini, 359 bin 877 kişi izledi.



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