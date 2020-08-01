Demet Akalın: 'Süper Lig 22 takım olmalı'

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Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Süper Lig'in 22 takımla oynanmasıyla ilgili bir paylaşım yaptı.Akalın, twitter'dan, "#SuperLig22TakimOlmali" hasthagiyle bir paylaşım yaparak, TFF ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın hesaplarını etiketledi.Ünlü sanatçının bu paylaşımı, sosyal medya kullanıcıları arasında kısa süre içerisinde en çok konuşulanlar arasına girdi.Öte yandan bir diğer sanatçı Haluk Levent de Süper Lig'de bu sezonun 22 takımla oynanmasını istediğini dile getirdi.Levent, paylaşmında, Madem küme düşme kaldırıldı, o zaman final oynayan takımları da almak lazım. Ne kaybeder bu lig? Zaten Covid yüzünden tüm takımların kimyası bozuldu. Ya 21 takım olacağına tam olsun 22 olsun!" ifadelerini kullandı.