Demet Akalın: "Süper Lig 22 takım olmalı"

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, twitter'dan Süper Lig ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

Haber; Sporx.com
Demet Akalın: 'Süper Lig 22 takım olmalı'
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01 Ağustos 2020 20:39
Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Süper Lig'in 22 takımla oynanmasıyla ilgili bir paylaşım yaptı.

Akalın, twitter'dan, "#SuperLig22TakimOlmali" hasthagiyle bir paylaşım yaparak, TFF ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın hesaplarını etiketledi.

Ünlü sanatçının bu paylaşımı, sosyal medya kullanıcıları arasında kısa süre içerisinde en çok konuşulanlar arasına girdi.

HALUK LEVENT DE DESTEK VERDİ

Öte yandan bir diğer sanatçı Haluk Levent de Süper Lig'de bu sezonun 22 takımla oynanmasını istediğini dile getirdi.

Levent, paylaşmında, Madem küme düşme kaldırıldı, o zaman final oynayan takımları da almak lazım. Ne kaybeder bu lig? Zaten Covid yüzünden tüm takımların kimyası bozuldu. Ya 21 takım olacağına tam olsun 22 olsun!" ifadelerini kullandı.

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