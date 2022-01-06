Dembele'ye Bayern Münih kancası!

Barcelona ile sözleşmesini hala yenilemeyen Ousmane Dembele için devreye Bayern Münih girdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Dembele'ye Bayern Münih kancası!
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06 Ocak 2022 15:36
İspanya La Liga devi Barcelona'nın hücum oyuncusu Ousmane Dembele için gündeme yeni bir iddia geldi.

L'Equipe'in haberine göre; Bundesliga ekibi Bayern Münih, Dembele için harekete geçti. Haberde Bayern Münih'in Kingsley Coman'ın olası ayrılığı sonrasında Dembele'yi en büyük transfer önceliği olarak listenin başında tutacağı ifade edildi.

Katalan ekibi ile henüz sözleşmesini yenilemeyen Fransız futbolcu, sezon sonunda Bayern Münih'e bedelsiz olarak transfer olabilir.

Bu sezon Barcelona ile 9 resmi maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu, 1 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.




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