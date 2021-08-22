Dembele'nin menajerinden Fenerbahçe açıklaması!

Santrfor transferi için Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu iddia edilen Moussa Dembele'nin menajeri konuştu.

, Fotoğraf; EPA
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Dembele'nin menajerinden Fenerbahçe açıklaması!
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22 Ağustos 2021 20:40
Fenerbahçe'de santrfor transferi için bekleyiş sürüyor.

Lyon'da forma giyen ve Sarı-Lacivertliler ile adı anılan Moussa Dembele'nin menajeri transfer iddialarına yanıt verdi.

NTV Spor'a konuşan 25 yaşındaki futbolcunun temsilcisi "Moussa'nın Fenerbahçe'ye transferi için tek bir kişiyle bile görüşmedik." dedi.

Moussa Dembele, Lyon'un Ligue 1'in son haftasında Clermont ile oynadığı maçta 2 gol kaydetmişti.


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