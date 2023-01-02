Haris Seferovic'le ara transfer döneminde yollarını ayırmayı planlayan Galatasaray, sezon sonunda 38 yaşına basacak Bafetimbi Gomis'e veda edecek.
GALATASARAY'DAN GERİ ADIM
Forvet arayan sarı-kırmızılı kulüp, uzun süredir Moussa Dembele ile ilgileniyor. Direkt olarak oyucunun kendisi ile iletişime geçen Aslan, Lyon'la sözleşmesini uzatmayan 26 yaşındaki Fransız forvetin talebi karşısında geri adım attı.
YILLIK 6 MİLYON EURO İSTİYOR
Dembele'nin imza parasıyla birlikte yıllık 6 milyon Euro (120 milyon TL) istediği ortaya çıktı. Yıllık 3.5 milyon Euro ödemeye hazır olan sarı-kırmızılılar, Dembele'den ücretinde indirime gitmesini bekliyor.
GALATASARAY'DAN GERİ ADIM
Forvet arayan sarı-kırmızılı kulüp, uzun süredir Moussa Dembele ile ilgileniyor. Direkt olarak oyucunun kendisi ile iletişime geçen Aslan, Lyon'la sözleşmesini uzatmayan 26 yaşındaki Fransız forvetin talebi karşısında geri adım attı.
YILLIK 6 MİLYON EURO İSTİYOR
Dembele'nin imza parasıyla birlikte yıllık 6 milyon Euro (120 milyon TL) istediği ortaya çıktı. Yıllık 3.5 milyon Euro ödemeye hazır olan sarı-kırmızılılar, Dembele'den ücretinde indirime gitmesini bekliyor.