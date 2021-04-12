Dembele: "Bana Eto'o diyorlar"

Barcelona'nın hücum oyuncusu Ousmane Dembele, performansı hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Dembele: 'Bana Eto'o diyorlar'
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12 Nisan 2021 19:37
Barcelona'ya transfer olduğundan bu yana en iyi sezonunu geçiren Ousmane Dembele, forvet pozisyonuna geçtikten sonra da farklı bir rolle karşımıza çıktı.

Yeni pozisyonuna alışmaya başladığını kaydeden genç oyuncu, "Artık forvet oynadığım için bana soyunma odasında 'Eto'o' diyorlar. Messi de bizim kaptanımız ve genç oyunculara çok yardım ediyor, tavsiyeler veriyor" ifadelerini kullandı.

Gelecek sezon bitecek sözleşmesi için de konuşan Fransız oyuncu, "Henüz sözleşme yenileme görüşmesi yapmadık ama iyi durumdayım, problem yok" dedi.

23 yaşındaki Dembele, bu sezon 37 maça çıkarken 10 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.



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