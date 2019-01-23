  •  
    Türkiye'de SON DAKİKA transferleri! 65 imza...
  •  
    Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray beni istedi"
  •  
    "Galatasaray'a Falcao transferi ÇOK yakışırdı"
  •  
    ...Ve Tetteh için BUGÜN Teklif, rest, son durum!
  •  
    Ozan Kabak'tan sonra Tolgay Arslan sürprizi!..

Demba Ba'nın imza tarihi belli oldu

Medipol Başakşehir'de yeni transfer Demba Ba için imza töreni düzenlenecek.

Kaynak: AA
Demba Ba'nın imza tarihi belli oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Ocak 2019 15:15
Medipol Başakşehir'de yeni transfer Demba Ba için imza töreni düzenlenecek.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 33 yaşındaki Senegalli golcü için 25 Ocak Cuma günü 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda imza töreni gerçekleştirilecek.

Törene Demba Ba'nın yanı sıra İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ da katılacak.

 

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için