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Demba Ba'nın aklı Rusya'da!

Senegal Teknik Direktörü Cisse, Avrupa'ya dönmesi halinde tecrübeli golcüyü Dünya Kupası kadrosuna alacağını bildirdi. Demba Ba'nın bu nedenle Kartal'dan teklif beklediği öğrenildi.

Kaynak: Milliyet
Demba Ba'nın aklı Rusya'da!
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21 Aralık 2017 06:19
Devre arası forvet hattına takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ta, Demba Ba'nın ismi ciddi bir alternatif olarak gündemde duruyor. 2014-2015 sezonunda siyah-beyazlı formayı giyen, geçtiğimiz yıl da yarım sezon için takıma katılan Senegalli golcü üçüncü dönüş için büyük bir mücadele veriyor.

Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası'nda Senegal Milli Takımı forması giymeyi çok isteyen Demba Ba, bunun gerçekleşmesi için de Avrupa'ya geri dönmesi gerektiğini düşünüyor.

Çin kulübü Shanghai Shenhua ile 30 Haziran 2018'e kadar sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki forvet, Beşiktaş'a dönmesi halinde milli takım kapısının kendisine yeniden açılacağına inanıyor. Kariyerine Beşiktaş ile devam etmenin çok önemli olduğunu düşünen Demba Ba'nın uzun süredir çok sıkı bir şekilde çalıştığı ortaya çıktı.

Senegal Milli Takım hocası Aliou Cisse'nin milli takım aday kadrosu için Avrupa'da oynama şartı koştuğu tecrübeli golcü eski günlerine dönebilmek ve 6 aylığına da olsa Beşiktaş kadrosuna katılarak Rusya yolunu açmayı planlıyor.



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