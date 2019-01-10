Demba Ba'dan transfer mesajı

Uzun süredir ismi Galatasaray ile anılan Demba Ba transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.Senegalli yıldız, "Teklifler var, görüşmeler sürüyor. 1 hafta içinde kesin kararımı vereceğim. Çin'de devam etmek de ihtimaller arasında" ifadesini kullandı.Demba Ba'nın transfer konusunda Galatasaray yönetiminden haber beklediği ifade ediliyor.Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Göztepe forması giyen Demba Ba, 13 karşılaşmada şans bulurken, 7 gol attı, bir de asist yaptı. 33 yaşındaki yıldız futbolcu 2014-2015 sezonunda ve 2016-2017 sezonunun ikinci yarısında toplam 1.5 sezon top koşturduğu Beşiktaş'ta 46 maçta 28 gol atıp, 7 de asist yapmıştı.