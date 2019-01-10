  •  
    Sivas, Premier Lig'den flaş TRANSFER yaptı!..
  •  
    F.Bahçe'den Senegalli forvet için teklif gitti!..
  •  
    Galatasaraylı Mariano; "Barça ile görüştüm..."
  •  
    Pepe: "Quaresma beni öldürecek, hata benim"
  •  
    Galatasaray'a 10 yeni Garry Rodrigues adayı

Demba Ba'dan transfer mesajı

Uzun süredir ismi Galatasaray ile anılan Demba Ba transferiyle ilgili açıklamalar yaptı

Kaynak: Sabah
Demba Ba'dan transfer mesajı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Ocak 2019 09:05
Uzun süredir ismi Galatasaray ile anılan Demba Ba transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Senegalli yıldız, "Teklifler var, görüşmeler sürüyor. 1 hafta içinde kesin kararımı vereceğim. Çin'de devam etmek de ihtimaller arasında" ifadesini kullandı.

Demba Ba'nın transfer konusunda Galatasaray yönetiminden haber beklediği ifade ediliyor.

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Göztepe forması giyen Demba Ba, 13 karşılaşmada şans bulurken, 7 gol attı, bir de asist yaptı. 33 yaşındaki yıldız futbolcu 2014-2015 sezonunda ve 2016-2017 sezonunun ikinci yarısında toplam 1.5 sezon top koşturduğu Beşiktaş'ta 46 maçta 28 gol atıp, 7 de asist yapmıştı.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için