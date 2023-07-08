Demba Ba: 'Suudi Arabistan'a gitmek normal'

Beşiktaş'ın eski yıldızlarından Demba Ba şimdi ki transferlerin gayet normal olduğunu ve bu tekliflerin karşına sadece bir defa çıkabileceğini söyledi.
Demba Ba, "Ben Beşiktaş'ta oynarken Çin'den teklif geldiğinde biraz düşündükten sonra kabul ettim çünkü bana Beşiktaş'tan kazandığımın 2 katını teklif etmişlerdi ve bu karşınıza bir defa çıkan bir fırsattı ve ben de bu fırsatı değerlendirdim." dedi.
"DAHA TRANSFER OLACAK"
Suudi Arabistan'ın transferlerinin normal olduğunu söyleyen Demba Ba, "Benim konuştuğum ve yakın olduğum menajerler daha fazla oyuncunun Suudi Arabistan'a transfer olmak istediğini söyledi ve bunlardan bazı cidden dünya yıldızı diyebileceğimiz isimler." diyerek daha fazla yıldızın Suudi Arabistan yolcusu olabileceğini söyledi.
"AVRUPAYLA KIYASLANAMAZ"
Cristiano Ronaldo'nun transferi hakkında konuşan Demba Ba, "Cristiano Ronaldo'yu getirebiliyorsanız cidden bazı şeyleri göze almışsınız demektir ancak bu bir anda olacak bir şey değil. Çin'de bir ara herkese yüksek kontratlar verdi ancak yerli oyuncular için durum kötüleştiğinde hükümet bu duruma el attı, aynı şeylerin burada gerçekleşme ihtimali de var. Futbol kültürünü Avrupayla şu an için kıyaslamak imkansız. Avrupa da futbol insanların kanına işlemiş bunu hemen parayla değiştiremezsiniz, bunun için daha fazla zamana ve isteğe ihtiyacınız var." diyerek sözlerini noktaladı.
Demba Ba, "Ben Beşiktaş'ta oynarken Çin'den teklif geldiğinde biraz düşündükten sonra kabul ettim çünkü bana Beşiktaş'tan kazandığımın 2 katını teklif etmişlerdi ve bu karşınıza bir defa çıkan bir fırsattı ve ben de bu fırsatı değerlendirdim." dedi.
"DAHA TRANSFER OLACAK"
Suudi Arabistan'ın transferlerinin normal olduğunu söyleyen Demba Ba, "Benim konuştuğum ve yakın olduğum menajerler daha fazla oyuncunun Suudi Arabistan'a transfer olmak istediğini söyledi ve bunlardan bazı cidden dünya yıldızı diyebileceğimiz isimler." diyerek daha fazla yıldızın Suudi Arabistan yolcusu olabileceğini söyledi.
"AVRUPAYLA KIYASLANAMAZ"
Cristiano Ronaldo'nun transferi hakkında konuşan Demba Ba, "Cristiano Ronaldo'yu getirebiliyorsanız cidden bazı şeyleri göze almışsınız demektir ancak bu bir anda olacak bir şey değil. Çin'de bir ara herkese yüksek kontratlar verdi ancak yerli oyuncular için durum kötüleştiğinde hükümet bu duruma el attı, aynı şeylerin burada gerçekleşme ihtimali de var. Futbol kültürünü Avrupayla şu an için kıyaslamak imkansız. Avrupa da futbol insanların kanına işlemiş bunu hemen parayla değiştiremezsiniz, bunun için daha fazla zamana ve isteğe ihtiyacınız var." diyerek sözlerini noktaladı.