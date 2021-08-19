Demba Ba sadece 48 dakikada ayrıldı!

Geçtiğimiz sezon Başakşehir forması giyen ve takımdan ayrılan Demba Ba, İsviçre Süper Lig ekiplerinden Lugano ile anlaşmaya varmıştı. Demba Ba sürpriz bir şekilde yeni takımından ayrıldı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Demba Ba sadece 48 dakikada ayrıldı!
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19 Ağustos 2021 08:00
Demba Ba yine şaşırttı. Geçtiğimiz sezon Aykut Kocaman'ın kadro dışı kararı sonrası Başakşehir ile yollarını ayıran Senegalli forvet İsviçre Süper Lig ekiplerinden Lugano'ya transfer olmuştu.

Yeni takımıyla sadece 48 dakika forma giyen Senegalli forvet sürpriz bir şekilde takımdan ayrıldı.

ABD'li iş adamı Joe Mansueto'nun kulübü satın almasının ardından Demba Ba kulüpten ayrılmaya karar verdi.

İsviçreli yayın kuruluşu RSI'ye göre Ba, yaşadığı Paris'e döndü ve kulüp aramaya başladı. 


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