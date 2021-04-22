Demba Ba'nın paylaşımı için Göksel Gümüşdağ'dan yanıt

Göksel Gümüşdağ, Demba Ba'nın takımdan ayrılığıyla ilgili açıklama yaptı. Senegalli'nin sözleşme feshi sonrası yaptığı "Fermuar"lı paylaşımla ilgili konuşan Gümüşdağ, "Yanlış anlaşıldığını bana söyledi. Kendisi gereken açıklamayı yapacak. Karşılıklı anlaşarak sözleşmesini fesh ettik" dedi.

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Demba Ba'nın paylaşımı için Göksel Gümüşdağ'dan yanıt
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22 Nisan 2021 16:07
Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Demba Ba'nın sözleşme feshi konusunda NTV Spor'a konuştu.

Oyuncunun sözleşme feshi sonrası yaptığı fermuarlı paylaşımla ilgili Gümüşdağ, "Demba Ba, bizim için çok kıymetli bir futbolcu. Takımımıza önemli katkılar sağladı. Fakat yönetim kurulumuzun aldığı karar sonrası kendisi ile yollarımızı ayrıma kararı aldık. Sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshettik. Dün akşam sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf için de özür diledi. Paylaşımının kulüple alakalı olmadığını söyledi ve yanlış anlaşıldığını bana aktardı" açıklamasını yaptı.

Demba Ba'nın kendisini çok iyi ifade eden bir futbolcu olduğunu vurgulayan Gümüşdağ, "Paris Saint Germain maçında yaşanan ırkçılık olayında da gördük" diye konuştu.


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