Demba Ba, futbol kariyerini noktaladı

Demba Ba

Ne güzel bir yolculuk oldu.

Bunların hepsi kalbimde ve zihminde sonsuza kadar kalacak.

Yolumun kesistiği ve büyümeye yardıcım olan herkese teşekkür etmek istiyorum.

, profesyonel futbol kariyerini sonlandırdığını açıkladı.Sosyal medya hesabından İngilizce, Fransızca ve Türkçe bir açıklama yayımlayan 36 yaşındaki golcü oyuncu Beşiktaş eşofmanlarıyla çekilmiş bir fotoğrafını kullandı ve şu ifadeleri kullandı,"Kalbi şükranla dolu biri olarak futbolculuk kariyerime son verdiğimi açıklıyorum.Emek ve göz yaşlarının dışında futbol bana çok güzel duygular tattırdı. Atılan her golden sonra tribünlerden gelen taraftarların sesi ve tutkusundan, saha içi ve dışında takım arkadaşlarımla olan bağlılığımıza...Bana fırsat veren her kulübe ve yönetime, muazzam destekleri için taraftarlara ve ailem ile arkadaşlarıma ise koşulsuz sevgileri için tüm kalbimle hepinize teşekkürler.Allah'ım sana hamd olsun."