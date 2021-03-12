Demba Ba eski takımına yine gol attı

Başakşehir'in golcü oyuncusu Demba Ba, eski takımı Beşiktaş'a yine gol attı.

Haber; AA, Fotoğraf; ibfk.com.tr
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Demba Ba eski takımına yine gol attı
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12 Mart 2021 22:27
Türkiye'deki kariyerine Beşiktaş'a transfer olarak başlayan Demba Ba, siyah-beyazlı takıma ikinci kez gol attı. 

Karşılaşmanın 76. dakikasında Medipol Başakşehir'in ikinci beraberlik golünü kaydeden Demba Ba, geçen sezon yine aynı statta oynanan ve turuncu-lacivertli ekibin 1-0 kazandığı maçta takımına 3 puanı getiren golün sahibi olmuştu. 

Son 3 haftada 3 gol kaydeden Demba Ba, İttifak Holding Konyaspor ve Gençlerbirliği maçlarını da boş geçmemişti. 



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