Demba Ba eski takımına yine gol attı

Türkiye'deki kariyerine Beşiktaş'a transfer olarak başlayan Demba Ba, siyah-beyazlı takıma ikinci kez gol attı.



Karşılaşmanın 76. dakikasında Medipol Başakşehir'in ikinci beraberlik golünü kaydeden Demba Ba, geçen sezon yine aynı statta oynanan ve turuncu-lacivertli ekibin 1-0 kazandığı maçta takımına 3 puanı getiren golün sahibi olmuştu.



Son 3 haftada 3 gol kaydeden Demba Ba, İttifak Holding Konyaspor ve Gençlerbirliği maçlarını da boş geçmemişti.



