Demba Ba eski takımına yine gol attı

Türkiye'deki kariyerine Beşiktaş'a transfer olarak başlayan Demba Ba, siyah-beyazlı takıma ikinci kez gol attı.
Karşılaşmanın 76. dakikasında Medipol Başakşehir'in ikinci beraberlik golünü kaydeden Demba Ba, geçen sezon yine aynı statta oynanan ve turuncu-lacivertli ekibin 1-0 kazandığı maçta takımına 3 puanı getiren golün sahibi olmuştu.
Son 3 haftada 3 gol kaydeden Demba Ba, İttifak Holding Konyaspor ve Gençlerbirliği maçlarını da boş geçmemişti.
Karşılaşmanın 76. dakikasında Medipol Başakşehir'in ikinci beraberlik golünü kaydeden Demba Ba, geçen sezon yine aynı statta oynanan ve turuncu-lacivertli ekibin 1-0 kazandığı maçta takımına 3 puanı getiren golün sahibi olmuştu.
Son 3 haftada 3 gol kaydeden Demba Ba, İttifak Holding Konyaspor ve Gençlerbirliği maçlarını da boş geçmemişti.