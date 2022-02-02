Demba Ba'dan Mesut Özil itirafı: 'Mourinho engelledi'





Bir dönem Beşiktaş, Göztepe ve Medipol Başakşehir forması giyen Demba Ba, Mesut Özil ile ilgili konuştu.



Tecrübeli isim "Mourinho, Chelsea'de çalıştığı dönemde Arsenal'e transfer olmamı ve Mesut Özil'le buluşmamı engelledi. Çünkü şampiyonluk için potansiyel bir tehlike olacaktık. Sonra soyunma odasında bana, 'Mesut'la harika bir ikili olurdunuz' diye sataştı." dedi.



Beşiktaş'ta 2014-15, Göztepe'de 2018, Medipol Başakşehir'de ise 2019-21 sezonları arasında forma giyen Demba Ba, son olarak İsviçre'nin Lugano takımında görev almıştı.



Süper Lig'de 103 maçta 46 kez ağları sarsan Demba Ba, Avrupa'da ise Chelsea, Newcastle United, West Ham United ve Hoffenheim gibi önemli takımlarda forma giydi.



Geçen sene emekliye ayrılan Senegalli, Süper Lig'de Beşiktaş ve Medipol Başakşehir formalarıyla şampiyonluk sevinci yaşadı.





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