Demba Ba'dan Göksel Gümüşdağ'a emojili yanıt

Başakşehir'in yollarını ayırdığı Demba Ba için Göksel Gümüşdağ konuştu. Göksel Gümüşdağ'ın sözlerine Demba Ba'dan emojili yanıt geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Demba Ba'dan Göksel Gümüşdağ'a emojili yanıt
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15 Mayıs 2021 13:25
Medipol Başakşehir'de sözleşmesi feshedilen Demba Ba ile ilgili olarak başkan Göksel Gümüşdağ açıklamalarda bulundu. Demba Ba, Göksel Gümüşdağ'ın açıklamalarına gülücük emojisiyle yanıt verdi.

Göksel Gümüşdağ, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada "Demba Ba saygı duyduğumuz bir oyuncu ancak son dönemde, 10-11 haftada psikolojik ve mental olarak düşüktü. Hoca da teknik olarak böyle bir karar almak istediğini söyledi, saygı duyduk, kendisiyle vedalaştık. Yaptığı paylaşımlar nedeniyle de benden özür diledi." ifadelerini kullandı.

Senegalli golcü ise Göksel Gümüşdağ'ın sözlerinin altına gülücük emojisi koyarak yine kafalarda soru işareti oluştur. Futbolseverler ise Demba Ba'ya 'Gerçekleri açıkla' çağrısında bulundu.



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