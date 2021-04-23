Demba Ba'dan ayrılık açıklaması

Başakşehir ile yollarını ayıran ve sonrasında yaptığı paylaşımla dikkatleri çeken Demba Ba, veda açıklaması yaptı.



Senegalli oyuncu yaptığı açıklamada, "Ortak bir karar ile yollarımızı ayırmaya karar verdik. Son birkaç gün içinde konuşulanların çoğu beklenen fesih nedeni değildir. Bu son seneler için teşekkürler. Arkadaşlar sizlere gelecekte başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.



GÜMÜŞDAĞ: "ÖZÜR DİLEDİ"



Oyuncunun sözleşme feshi sonrası yaptığı fermuarlı paylaşımla ilgili Gümüşdağ, "Demba Ba, bizim için çok kıymetli bir futbolcu. Takımımıza önemli katkılar sağladı. Fakat yönetim kurulumuzun aldığı karar sonrası kendisi ile yollarımızı ayrıma kararı aldık. Sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshettik. Dün akşam sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf için de özür diledi. Paylaşımının kulüple alakalı olmadığını söyledi ve yanlış anlaşıldığını bana aktardı" açıklamasını yaptı.



Demba Ba, bu sezon kümede kalma yarışının içindeki Başakşehir'de 37 maça çıktı ve 9 gol, 3 asistlik performans sergiledi.



