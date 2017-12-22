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Beşiktaş'ın, devre arasındaki ikinci transferi de yolda… 1 Ocak'ta Vida'nın takıma katılmasını bekleyen Siyah-Beyazlılar'ın sıradaki bombası taraftarın sevgilisi Demba Ba.İlk olarak 2014-15 sezonunun başında Chelsea'ye 6 milyon euro ödenerek alınan Senegalli yıldız, bir sene kaldıktan sonra Çin ekibi SH Shenhua'ya 13 milyon euroya satılmıştı. Asya kıtasında 1.5 sene top koşturan Ba'nın bacağı kırılmış ve formasına hasret kalmıştı. Ardından geçen sezon ocak ayında Beşiktaş'a yarım sezonluğuna kiralanmış ancak Aboubakar ve Cenk Tosun'dan formayı alamamıştı. Şenol Güneş'in çok beğendiği ve taraftarların gönlünde taht kuran Senegalli santrfora 3. kez Beşiktaş yolu göründü.32 yaşındaki golcü futbolcunun, Çin ekibinden bonservisini almak için yöneticilerle yüz yüze görüşme yaptığı ve geçmiş dönem alacaklarından vazgeçtiği öğrenildi. Ba'nın bonservisini alarak Beşiktaş'a ücretsiz bir şekilde gelmeye çalıştığı bildirildi. Ayrıca Çin ekibinin de yabancı futbolcu konusunda sorun yaşadığı kaydedildi. Bilindiği gibi Çin Ligi'nde 4+1 yabancı kuralı var. Shenhua'da şu anda Ba ile birlikte 6 yabancı var. Mart ayında başlayacak olan Çin Ligi'nde daha iddialı bir kadro kurmak isteyen Shenhua'nın da Ba'yı elden çıkararak transfer yapması bekleniyor. Bu nedenle Ba'nın takımdan ayrılmama ihtimali yok denecek kadar az gözüküyor.Ba, Beşiktaş'a katılırsa, Cenk Tosun'un ayrılma ihtimaline karşılık yönetimin de elinde iyi bir koz olacak. Finansal Fair Play ile boğuşan Kara Kartal, Cenk'i satarak yerini Negredo-Demba Ba ikilisi ile kapatabilecek. Öte yandan yazın Rusya'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'na katılım bileti alan Senegal'de Teknik Direktör Aliou Cisse, Demba Ba'nın turnuvada yer alabilmesi için Avrupa'da sürekli oynayabileceği bir takımda forma giymesi gerektiğini bildirmişti. Ba, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla Beşiktaş'ın maçlarını yakından takip ettiğini de her defasında gösteriyor. Öte yandan Demba Ba'nın kontratı 30 Haziran 2018 tarihinde sona eriyor.