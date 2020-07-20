Demba Ba Başakşehir'de kalacak mı?

Başakşehir'in Senegalli golcüsü Demba Ba şampiyonluğun ardından yaptığı açıklamada çok çalışarak hak ettiklerini söyledi.



Demba Ba şampiyonluk değerlendirmesinde "Bizim için zor bir süreçti, çok çalışık ve istediğimiz şampiyonluğa ulaştık. Şampiyon olmak için gerekli konsantrasyonu sağladık. Okan Buruk ve ekibi iyi bir iş çıkardı. Abdullah Avcı'ya da ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Okan hocaya da tabii aynı şekilde. Sezona yedek başladım ama çok çalışarak formayı aldım diyebilirim." ifadelerini kullandı.



Önümüzdeki sezon Başakşehir'de kalıp Şampiyonlar Ligi'nde oynayıp oynamayacağına ilişkin soruya ise "İnşallah" ifadelerini kullandı.



