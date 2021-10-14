Demba Ba: "2014'teki şampiyonluğumuz Liverpool için travmatik"

Bir dönem ülkemizde de forma giyen ve futbolu bırakan Demba Ba, 2013/14 sezonunda Chelsea ile kazandıkları şampiyonluk için konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Demba Ba: '2014'teki şampiyonluğumuz Liverpool için travmatik'
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14 Ekim 2021 16:12
Demba Ba, Chelsea'nin 2013-14'te Liverpool'u yenerek şampiyonluklarını engellediği ve "Gerrard'ın kaydığı maç" olarak tarihe geçen mücadeleyle ilgili konuştu.

Bu olayın ikonik olduğunu kaydeden Demba Ba, "Birkaç yıl sonra bile bu konuda konuştuklarını gördüğümde ne kadar önemli bir olay olduğunu fark ettim. Hala daha konuşuluyor. Liverpool için travmatik. Ancak biz onların hayallerini bitirdiğimiz için zevk almadık, biz sadece kendi galibiyetimizi kutladık." ifadelerini kullandı.

Gerrard'ın yaptığı hatanın normal olduğunu söyleyen eski golcü, "Hatalar yaparsın, başkaları da bunu avantajına kullanabilir. Gerrard'ın yaptığı, futbolda büyük bir şey. Ancak hayat da böyledir, her hikaye peri masalı gibi bitmez." dedi.

Liverpool'un Chelsea'ye 2-0 yenildiği maç sonrasında o sezon şampiyonluğu Manchester City kazanmıştı.


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