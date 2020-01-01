Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

DeMarcus Cousins için uygun olan üç takım!

Serbest oyuncu DeMarcus Cousins, üç NBA ekibi için "uygun" olarak değerlendirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Serbest oyuncu DeMarcus Cousins, üç NBA ekibi için "uygun" olarak değerlendirildi.

NBA'in yeniden başlaması için Orlando'ya giden takımlar, Salı gününden itibaren kadrolarını geliştirebilecekler. Lig, 30 organizasyonun da sezon sonu sözleşmelerini tamamlayabileceği bir haftalık işlem penceresine izin verecek.

The Athletic'den John Hollinger, sezon öncesinde imza atmak için en iyi 20 serbest oyuncuyu listeledi ve listede Cousins da bulunuyordu.

Cousins bu sezon çapraz bağ sakatlığı nedeniyle oynayamamıştı ve Marcus Morris'e yer açmak için Los Angeles Lakers tarafından serbest bırakılmıştı.

Hollinger, Cousins'ın mevcut en büyük isim olduğunu belirtse de, aynı zamanda uyumunun, savunmadaki "hareketliliği" ve bir pick-and-pop oyununun yokluğu hakkında endişe verilen bir sorun olabileceğini söyledi. Sonuç olarak Hollinger, Boogie için en uygun potansiyel olarak üç takımı şu şekilde seçti:

"Sadece rehabilitasyona devam etmek ve gelecek sezona hazırlanmaktan ziyade bu sezonun sonunda göreceli paraya imza atmaya değip değmeyeceği konusunda daha büyük bir sorun var. İstediğini varsayarsak, San Antonio (LaMarcus Aldridge'i olmayan), Dallas (Dwight Powell'ı olmayan) veya Boston'la bir uyum görebiliyorum."


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal