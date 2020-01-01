DeMarcus Cousins için uygun olan üç takım!

Serbest oyuncu DeMarcus Cousins, üç NBA ekibi için "uygun" olarak değerlendirildi.



NBA'in yeniden başlaması için Orlando'ya giden takımlar, Salı gününden itibaren kadrolarını geliştirebilecekler. Lig, 30 organizasyonun da sezon sonu sözleşmelerini tamamlayabileceği bir haftalık işlem penceresine izin verecek.



The Athletic'den John Hollinger, sezon öncesinde imza atmak için en iyi 20 serbest oyuncuyu listeledi ve listede Cousins da bulunuyordu.



Cousins bu sezon çapraz bağ sakatlığı nedeniyle oynayamamıştı ve Marcus Morris'e yer açmak için Los Angeles Lakers tarafından serbest bırakılmıştı.



Hollinger, Cousins'ın mevcut en büyük isim olduğunu belirtse de, aynı zamanda uyumunun, savunmadaki "hareketliliği" ve bir pick-and-pop oyununun yokluğu hakkında endişe verilen bir sorun olabileceğini söyledi. Sonuç olarak Hollinger, Boogie için en uygun potansiyel olarak üç takımı şu şekilde seçti:



"Sadece rehabilitasyona devam etmek ve gelecek sezona hazırlanmaktan ziyade bu sezonun sonunda göreceli paraya imza atmaya değip değmeyeceği konusunda daha büyük bir sorun var. İstediğini varsayarsak, San Antonio (LaMarcus Aldridge'i olmayan), Dallas (Dwight Powell'ı olmayan) veya Boston'la bir uyum görebiliyorum."



