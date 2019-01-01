DeMarcus Cousins, Houston Rockets'la anlaştı!

Serbest oyuncu DeMarcus Cousins, ESPN'den Tim MacMahon'a göre yeni bir yuva buldu ve Houston Rockets ile bir yıllık garantili olmayan bir anlaşma imzaladı.



Cousins, Ağustos 2019'da Los Angeles Lakers ile bir yıllık anlaşma imzaladıktan sonra antrenmanı sırasında çapraz bağlarını koparmıştı ve takım kendisini serbest bırakmadan önce, oynamaya geri dönmeye hazırlanıyordu.



Boogie 2019-20 sezonunda hiç oynamamıştı ve yeni takımına uyum sağlama sürecinde, arka planda çalışmalarını sürdürecek.



NBA kariyer ortalamaları 21.2 sayı, 10.9 ribaund, 3.2 asist, 1.4 top çalma ve 1.2 blok olan Cousins, %33.1 üçlük, %46.1 genel şut isabeti oranlarına sahip.



