Sacramento Kings, Chicago Bulls ve San Antonio Spurs ile yaptığı üç takımlık anlaşmanın bir parçası olarak DeMar DeRozan'ı imza-ve-takas yoluyla kadrosuna kattı.



ESPN'den Adrian Wojnarowski, DeRozan'ın Kings'e katılmak için üç yıllığı 74 milyon dolarlık bir sözleşme imzalayacağını söyledi.



Sacramento'nun bu anlaşmanın bir parçası olarak tecrübeli forvet Harrison Barnes'ı ve 2031'den korumasız bir draft hakkını Spurs'a göndereceği, Bulls'un ise kanat Chris Duarte'nin yanı sıra iki adet ikinci tur draft hakkı ve nakit para alacağı kaydedildi.



Geçtiğimiz sezon DeRozan maç başına 37,8 dakikada 24 sayı, 4,3 asist ve 5,3 ribaund ortalamaları yakalamıştı.





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