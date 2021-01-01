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Dellavedova, emeklilik söylentilerini yalanladı

Cleveland Cavaliers point guardı Matthew Dellavedova, beyin sarsıntısından ötürü yaşadığı aksaklıklara rağmen "emekli olmayı aklından geçirmediğini" söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Cleveland Cavaliers point guardı Matthew Dellavedova, beyin sarsıntısından ötürü yaşadığı aksaklıklara rağmen "emekli olmayı aklından geçirmediğini" söyledi.

Dellavedova, The Athletic'den Joe Vardon ve Kelsey Russo'nun raporuna göre beyin sarsıntısı nedeniyle emekli olmayı tercih edeceğine yönelik söylentileri, Twitter'da şu şekilde yalanladı:

"Emeklilik şu anda aklımda olan bir şey değil. Tek odaklandığım şey sağlıklı olmak ve playoff yolunda takıma yardımcı olmak. Cavs çok iyi basketbol oynuyor ve burada inşa ettiğimiz kültürün bir parçası olmayı dört gözle bekliyorum... "

Dellavedova, 12 Aralık'ta sarsıntı geçirdiğinden beri bu sezon henüz forma giyememişti. Geçen sezon Cleveland ile oynadığı 57 maçta, Avustralyalı oyuncu 3.1 sayı, 3.2 asist ve 1.3 ribaund ortalamaları yakalamıştı.

30 yaşındaki oyuncu yakın zamanda sağlığına kavuşmayı umuyor olsa da, sahaya ne zaman dönebileceği halen belirsizliğini koruyor.


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