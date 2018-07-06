Delirmek böyle bir şey olsa gerek

Yine Türkiye yine garip olaylar... Delirip, girişe park eden araçları forkliftle yola fırlattı

06 Temmuz 2018 22:15
Delirmek böyle bir şey olsa gerek
Yine Türkiye yine garip olaylar... Delirip, girişe park eden araçları forkliftle yola fırlattı





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